مجموعة السبع ستصدر بياناً إذا صوتت بريطانيا لـBrexit

قال مسؤولون حكوميون، اليوم الخميس، إن وزراء مالية دول مجموعة السبع سيصدرون بيانا يؤكد استعدادهم لاتخاذ جميع الخطوات الضرورية لتهدئة الأسواق إذا صوتت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وقال المسؤولون إن السلطات المالية لمجموعة السبع تتفاوض على مسودة بيان سيصدر بعد وقت قصير من اتضاح نتائج الاستفتاء الذي سيجرى اليوم.

وقال أحد المسؤولين إن البيان سيعيد تأكيد اتفاق بين دول مجموعة السبع بأن "التقلبات المفرطة والتحركات غير المنظمة للعملات هي شيء غير مرغوب فيه".

وقال المسؤولون إن وزير المالية الياباني تارو أسو قد يصدر أيضا بيانا منفصلا يهدف لمنع تصويت بالموافقة على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من إثارة زيادات مفرطة في سعر صرف الين.

وأضافوا أن بيان أسو سيكون مماثلا لبيان أصدرته وزارة المالية العام الماضي عندما قالت إنها ستراقب تحركات السوق، وستعمل عن كثب مع بنك اليابان المركزي للتعامل مع أي اضطرابات للسوق.

والبنوك المركزية الكبرى جاهزة لاستخدام الترتيبات الحالية لمبادلة العملات لتقديم سيولة طارئة للتغلب على أي نقص في التمويل بالدولار إذا جاءت نتيجة الاستفتاء لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وتراقب الأسواق العالمية في قلق نتيجة الاستفتاء الذي مازال من الصعب التكهن بنتيجته مع تحذير المستثمرين وصانعي السياسات من أن تصويتا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي قد يطلق إضطرابات في الأسواق المالية.

ويشعر صانعو السياسات الاقتصادية والمالية اليابانيون بقلق من أن خروج بريطانيا سيزيد الطلب على الين، وهو عملة للاستثمار الآمن، ويثير زيادة غير مرحب بها في قيمة الين تؤدي إلى الإضرار بالصادرات.

وسبق لدول مجموعة السبع أن أصدرت بيانات مشتركة في ظروف معينة لتهدئة الأسواق مثلما فعلت عندما تصاعدت أزمة ديون اليونان في 2012.