مصر تدرس إنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 100 ميغاوات

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية بمصر، أن اللجنة العليا لمشروع استخدامات الطاقة المتجددة "الشمسية" عقدت أولى اجتماعاتها لدراسة المشروع المقدم من شركة إيني الإيطالية لإقامة محطة طاقة شمسية لتوليد الكهرباء بقدرة 100 ميغاوات، بموقع شركة بترول بلاعيم في منطقة أبو رديس جنوب سيناء، وذلك لتوفر كافة المقومات اللازمة لإنشاء المحطة.

وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتي في إطار التعاون المشترك بين وزارتي البترول والكهرباء لدعم التوجه الحكومي لسياسات تنويع مصادر الطاقة والاستغلال الأمثل لموارد الطاقة الجديدة والمتجددة.

وتضم اللجنة العليا برئاسة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، كلا من المهندس محمد طاهر والمهندس محمد مؤنس وكيلي وزارة البترول، والمهندس محمد المصري رئيس الشركة القابضة للغازات، والمهندس عاطف حسن رئيس شركة بترول بلاعيم. ومن وزارة الكهرباء المهندس جابر الدسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر والدكتور محمد صلاح السبكي الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والمهندس محمد الطبلاوي العضو المتفرغ للتخطيط والبحوث بالشركة القابضة للكهرباء. ومن شركة إيني المهندس أدريانو مونجيني رئيس شركة أيوك والمهندس لوكاكوستنتينو مدير مشروع الطاقة المتجددة.

وتم خلال الاجتماع استعراض الخطوط العريضة للدراسة المبدئية للمشروع، وتم الاتفاق على تكوين فريق عمل من البترول والكهرباء وإيني لدراسة كافة التفاصيل الفنية والاقتصادية والقانونية والمالية الخاصة بالمشروع، وكيفية الاستفادة من الطاقة الكهربائية الزائدة عن استخدامات موقع بترول بلاعيم لضخها في الشبكة القومية للكهرباء بعد الاتفاق على تعريفة لشراء الكهرباء.

وصرح وزير البترول عقب الاجتماع أن هذا التوجه يأتي في إطار الخطوات الفعلية التي بدأتها وزارة البترول لاستخدام الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء، لترشيد الاستهلاك وللحفاظ على الوقود البترولي وتوليد طاقة نظيفة للحفاظ على البيئة.