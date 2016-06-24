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خبير: Brexit لن يؤثر كثيراً على ألمانيا في الأمد القريب

المصدر: برلين - رويترز
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قال كلاوس فولرابه، الخبير الاقتصادي في معهد "ايفو" الألماني اليوم الجمعة، إن تأثير تصويت البريطانيين لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي على ألمانيا في الأمد القريب لا يدعو للقلق، مضيفا أنه لا يرى ضرورة لتعديل توقعات النمو الاقتصادي الألماني هذا العام.

وقال فولرابه لرويترز: "لا يوجد سبب في الوقت الحالي يدعو لتعديل توقعاتنا الاقتصادية للعام 2016".

وأضاف: "لا يمكن إعادة تقييم توقعات 2017 إلا بعد شهرين أو ثلاثة أشهر على أقل تقدير، عقب اتخاذ القرارات السياسية التالية".

ويتوقع معهد "ايفو" الاقتصادي حاليا نمو أكبر اقتصاد في أوروبا بنسبة 1.8% هذا العام و1.6% في 2017.

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