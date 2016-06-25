أميركا قلقة من تكرار أزمة 2008 بعد "خروج بريطانيا"

قال منظمون ماليون أميركيون إن النظام المالي في الولايات المتحدة يعمل "بأسلوب منظم" بعد تصويت بريطانيا بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي، مما أدى إلى ترنح الأسواق في شتى أنحاء العالم.

وقال ملخص نُشر بعد اتصال هاتفي إن مجلس مراقبة الاستقرار المالي والذي يضم رؤساء لجنة الخزانة والسندات والصرف ومجلس الاحتياطي الاتحادي "لاحظ أن النظام المالي الأميركي يواصل العمل بأسلوب منظم وأن المجلس سيواصل مراقبة التطورات الجارية."

وناقش المجلس مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع عادي كان مقررا من قبل في بداية الأسبوع الجاري، وكان مغلقا أيضا أمام الصحافة والجمهور.

وكُلف الاجتماع بتقييم المخاطر المحتملة على النظام المالي الأميركي ووقف المخاطر التي يمكن أن تؤدي إلى حدوث أزمة أخرى بحجم الانهيار الذي حدث فيما بين 2007 و2009.