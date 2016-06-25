السعودية: صرف 1.6 مليار ريال للضمان الاجتماعي برمضان

أعلن وزير العمل والتنمية الاجتماعية د.مفرج بن سعد الحقباني، عن توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بصرف (1.6 مليار ريال) مليار وستمائة وواحد وتسعين مليوناً وسبعمائة وأربعة وعشرين ألف ريال لمستفيدي الضمان الاجتماعي معونة لشهر رمضان المبارك.

وأوضح الحقباني أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية شرعت في التنسيق مع وزارة المالية، بهدف صرف المعونة، تنفيذاً للأمر السامي خلال 72 ساعة لافتاً إلى أن معونة خادم الحرمين لأسر الضمان تعد من خارج حساب الزكاة.

وأكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أن الوزارة مستمرة في خططها المستقبلية الهادفة إلى بناء طاقات الأفراد، وتمكينهم ليصلوا إلى مرحلة الإنتاج بدلاً من الاحتياج، وإلى الأمان بدلاً من الضمان، إضافة إلى إحداث النقلة الحضارية والتنموية الاجتماعية، بجعلهم مساهمين فاعلين في التنمية الاقتصادية الوطنية.

وأشار إلى أن الوزارة تستهدف خلال المرحلة المقبلة تهيئة القوى البشرية من عملاء ومستفيدي التنمية الاجتماعية في مختلف المناطق، وتحويلهم إلى طاقات منتجة من خلال رعاية وتدريب وتأهيل الأفراد ومؤسسات ومراكز الرعاية الاجتماعية المختلفة، ضمن منظومة العمل والتنمية الاجتماعية بشكل عملي يتناسب مع توجهات سوق العمل، عبر ما يُقدم من برامج ومشاريع منوعة تسهم في تحسين إمكانيات الأفراد، وزيادة دخلهم، ورفع مستوى معيشتهم.