كالاهان: اهتمام أميركي بمشاريع رؤية السعودية 2030

أكد نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي الأميركي ديفيد كالاهان أن رجال الأعمال الأميركيين يتطلعون إلى الاستثمار في المملكة وفق رؤية المملكة 2030، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد كالاهان بتصريح لوكالة الأنباء السعودية (واس) على هامش اجتماع مجلس الأعمال السعودي الأميركي في نيويورك، اهتمام الجانب الأميركي بزيادة حجم الاستثمار في المملكة على مستوى الشركات العملاقة والصغيرة والمتوسطة في إطار الرؤية الطموحة للمملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020.وبين أن تفاصيل هذه التطلعات زادت من حماس رجال الأعمال الأميركيين للدخول بشكل أكبر في السوق السعودي.

وعقد اجتماع مجلس الأعمال السعودي الأميركي في نيويورك، بالتزامن مع زيارة الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى الولايات المتحدة الأميركية، وشارك بالاجتماع كل من وزير التجارة والاستثمار السعودي، د.ماجد القصبي، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية م. خالد الفالح، والمستشار في الديوان الملكي د.محمد الجاسر.

وناقش الاجتماع موضوعات عدة تمحورت حول: تحسين البيئة الاستثمارية، والتنويع في الاقتصاد الوطني من حيث النمو في القطاعات والمحتوى المحلي، والخصخصة من حيث زيادة مشاركة القطاع الخاص، فضلا عن رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020.