ولي ولي العهد يسلم شركة 3m ترخيصا تجاريا في السعودية

سلم #ولي_ولي_العهد_السعودي الأمير محمد بن سلمان شركة m3 الأميركية #ترخيصا تجاريا في #المملكة.

جاء ذلك على هامش زيارته #الخارجية التي يقوم لها لكل من #أميركا و#فرنسا.

يذكر أن شركة 3m مقرها الأساسي في ولاية مينيسوتا الأميركية وتأسست في 1902، ولها منتجات لطب الأسنان والمواد الالكترونية والطبية إضافة إلى منتجات العناية بالسيارات.

وكان وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد القصبي في قد قال مقابلة سابقة مع قناة "العربية"، إن منح التراخيص للشركات الأجنبية يأتي في إطار خطة توطين شاملة بثلاثة محاور أساسية: خلق فرص عمل للسعوديين في المملكة، خاصة أن الاستثمار المباشر لهذه #الشركات يعزز التوظيف الوطني في السعودية.

أمّا المحور الثاني، فيتعلق بمجال #البحوث والتدريب، عبر الاستفادة من #الجامعات الموجودة في المملكة والعقول العلمية ذات الكفاءة العالية وذلك في إطار تفعيل قدرات البحث العلمي، إلى جانب استيراد المعرفة من الخارج وتوطينها في المملكة.

ويتمحور الهدف الثالث حول تعزيز القدرة التنافسية العالمية للمملكة، إذ إن وجود مثل هذه الشركات العالمية الضخمة يضع #السعودية على خارطة المنافسة العالمية في مجال التجارة والاستثمار.