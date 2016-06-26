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بعد الـBrexit ..فرنسا وألمانيا تدعوان لتقارب تجاري أكبر

المصدر: باريس - رويترز
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دعت مجموعات ممثلة لمصالح أرباب العمل في فرنسا وألمانيا اليوم الأحد حكومتي البلدين إلى المضي قدما في مشروع السوق الموحدة بعد أن صوتت بريطانيا لصالح الانسحاب من الاتحاد.

وقال اتحاد حركة الشركات الفرنسية واتحاد الصناعات الألمانية وجمعية أرباب العمل الألمان في بيان مشترك "المحرك الفرنسي الألماني الأساسي أكثر من أي وقت مضى لهذا التكامل بحاجة إلى استعادة قوته."

وقالوا "في كل المجالات يحتاج الاتحاد إلى التحدث بلسان واحد" وحثوا الحكومات على "إعادة تثبيت السوق الأوروبية فوق دعامتيها الاقتصاديتين السوق الموحدة (حرية الحركة للسلع والخدمات ورؤوس الأموال والعمال) واليورو الذي يتطلب بدوره إجراءات فورية وموثوقة وواضحة لتعزيز مرجعيته من أجل تشجيع التقارب بين الدول الأعضاء".

وطالبوا أيضا بإيجاد سبل جديدة للتعاون مع بريطانيا.

كلمات دالّة

#الاتحاد الأوروبي, #بريطانيا, #تجارة أوروبية, #أسواق, #اقتصاد

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