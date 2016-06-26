مع تصاعد وتيرة المطالبة باستفتاء ثانٍ حول #خروج_بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتخطي عدد المطالبين بذلك عتبة المليوني توقيع، يتساءل البعض هل من الممكن إبطال نتيجة استفتاء خروج بريطانيا؟

ويعتبر هذا المطلب ممكنا نظريا ولكنه صعب عمليا، بإمكان رئيس الوزراء البريطاني الجديد التفاوض مع الاتحاد الأوروبي والدعوة لاستفتاء آخر ولكن موقف أعضاء الاتحاد الأوروبي واضح بأن هذا السيناريو غير مقبول.

ماذا عن العريضة التي وقعها ملايين البريطانيين اعتراضا على الاستفتاء؟

لا يوجد في بريطانيا خطوات محددة للتعامل مع مثل هذه العريضة، كل ما يمكن عمله هو تحفيز مناظرة بين أعضاء البرلمان وهو أمر غير متوقع.

ويبقى السؤال الأقوى الذي يطرح نفسه، متى ستغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي؟، إذ ليس من الواضح بعد، ولكن الخروج لن يتم قبل عامين. لا بد أولا من تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة من قبل بريطانيا وهو ما يقول كاميرون بأنه من مهام رئيس الوزراء الجديد الذي يستمل مهامه في أكتوبر.