بعد الـ Brexit...الذهب عند أعلى مستوى منذ العام 2014

ارتفع الذهب، اليوم الاثنين، مقتربا من أعلى مستوى في أكثر من عامين والذي سجله في الجلسة السابقة مع لجوء المستثمرين للمعدن النفيس كملاذ آمن، في ظل حالة الضبابية الاقتصادية والسياسية الناتجة عن تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وقفز الذهب 4.8% يوم الجمعة محققا أكبر صعود يومي منذ يناير/كانون الثاني 2009 بعد أن تسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في موجة بيع للأصول التي تنطوي على مخاطر بداية من السلع الأولية الصناعية ووصولا إلى الأسهم والجنيه الإسترليني.

وقال وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن إن تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي سيؤدي على الأرجح إلى مزيد من التقلبات في الأسواق المالية، لافتاً في المقابل إلى أن الاقتصاد قوي بالدرجة التي تسمح له بمواجهة التحديات المقبلة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.5% إلى 1335.30 دولار للأونصة، وزاد الذهب بنحو 8% يوم الجمعة ليصل إلى 1358.20 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى منذ مارس 2014.

وارتفع الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم أغسطس 0.7 % إلى 1331.10 دولار للأونصة.

وقال بنك إتش.إس.بي.سي إنه يعتقد أن "الذهب قد يصل إلى 1400 دولار للأونصة بسبب السعي وراء الملاذ الآمن نتيجة للتصويت في استفتاء بريطانيا، ومن الممكن أيضا أن يجري تداول الذهب عند مستويات أعلى في المدى الأطول إذا أثار التصويت البريطاني مخاوف أوسع نطاقا في الاتحاد الأوروبي".

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 17.78 دولار للأونصة، بعدما بلغت أعلى مستوى لها منذ يناير 2015 يوم الجمعة الماضي.

وارتفع البلاتين 0.6% إلى 986.15 دولار للأونصة، وصعد البلاديوم 0.7 % إلى 550.65 دولار للاونصة.