تعيين الرميح مشرفا عاما على شركة "سار" السعودية

قرّر وزير النقل رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار" سليمان الحمدان، تكليف رئيس عام المؤسسة العامة للخطوط الحديدية د.رميح الرميح مشرفاً عاماً على شركة "سار"، على أن يكون له صلاحيات الرئيس التنفيذي.

وكان مجلس الوزراء قد أقر باجتماع سابق أن يكون وزير النقل رئيساً لمجلس إدارة الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)، كما قرر المجلس أن تكون الشركة هي المالكة للبنى التحتية لمشروعات النقل للخطوط الحديدية بين مدن المملكة بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

ويأتي ذلك في إطار رؤية الدولة لضم جميع قطاعات النقل تحت مظلة واحدة نظرا للدور الكبير المنتظر لقطاع الخطوط الحديدية في دعم برامج التنمية.

يذكر أن الرميح بدأ عمله في شركة "سار" منتصف عام 2008 نائباً للرئيس التنفيذي للتشغيل، إلى أن تم تعيينه رئيساً تنفيذياً للشركة في عام 2010.

وحظي الرميح بالثقة الملكية في ديسمبر 2015 إثر صدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتعيينه رئيساً عاماً للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية بالمرتبة الممتازة.