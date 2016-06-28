بريطانيا تتكيف مع Brexit.. ضرائب وتقشف

قال وزير المالية البريطاني، جورج أوزبورن، اليوم الثلاثاء، إن بريطانيا ستضطر لخفض الإنفاق وزيادة الضرائب لمواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن اقتراع البريطانيين بالخروج من الاتحاد الأوروبي.

وعندما سئل إذا كانت الضرائب سترتفع والإنفاق سينخفض فقال "نعم بكل تأكيد"، وفقاً لـ"رويترز".

وصرح لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) قائلاً: "من المؤكد أنه يتوجب علينا أن نوفر الأمان المالي لمواطنينا، يجب أن نبين للبلد والعالم أن الحكومة يمكن أن تعتمد على مواردها".

وقال إن من الضروري أن تحقق بريطانيا استقرارا ماليا في أعقاب قرار الانسحاب الذي أدى إلى تهاوي الجنيه الإسترليني والأسواق.

وتابع: "سنمر بمرحلة تعديلات اقتصادية طويلة في المملكة المتحدة، سنتكيف مع الحياة خارج الاتحاد الأوروبي، لن يكون الوضع الاقتصادي ورديا مثلما كان داخل الاتحاد الأوروبي. أعتقد أن بوسعنا صياغة خطة واضحة".