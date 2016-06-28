بعد الـ brexit.. أوباما يحذر من "هيستيريا" مالية عالمية

حذر الرئيس الأميركي، باراك أوباما، اليوم الثلاثاء من "هيستيريا" مالية عالمية بعد تصويت بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي، مضيفا أن خطى الوحدة الأوروبية الشاملة ربما تكون توقفت في الوقت الحالي، لكن من المستبعد حدوث تغييرات كارثية.

وقال أوباما في مقابلة للراديو العام الوطني إن "بعض الهيستيريا قد حدثت بعد اقتراع بريطانيا بالخروج من الاتحاد الأوروبي كما لو أن حلف شمال الأطلسي اختفى بشكل ما، والتحالف عبر الأطلسي انفصمت عراه، وكل دولة تهرع لزاوية خاصة بها، لكن هذا ليس ما يحدث".

يأتي تصريح أوباما في ظل التحذيرات المتتالية لرؤساء وكبار الاقتصاديين في العالم من مخاطر كارثية ليس فقط على الاقتصاد الأوروبي بل على الاقتصاد العالمي بأكمله.

وتبرز مخاوف جدية من أن يكون انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، بداية انطلاقة لسلسلة من الاستفتاءات المشابهة التي تقضي بانفصال دول أوروبية أخرى عن الاتحاد.