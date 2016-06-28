شركات خليجية تدرس شراء مزيد من الأصول في بريطانيا

في الوقت الذي تسود فيه أسواق بريطانيا حالة من الهلع والقلق بشأن مستقبل العلاقة مع الاتحاد الأوروبي وتأثيراتها على الاقتصاد، فإن مستثمرين خليجيين كبار بدأوا البحث عن فرص استثمارية جديدة في ظل الأزمة، مؤكدين أن الوضع الجديد سوف يتيح فرصاً من نوع جديد في بريطانيا التي "ستظل جاذبة للاستثمارات".

ونقلت جريدة "وول ستريت جورنال" عن مستثمرين خليجيين تأكيدهم أن بريطانيا ستظل جاذبة للاستثمارات الأجنبية، وإن الخروج من الاتحاد الأوروبي سيوجد فرصاً جديدة، فيما نقلت الصحيفة عن شركة "رسملة للاستثمار" إن "القوى العاملة القادمة من دول الاتحاد الأوروبي لم تكن في السابق هي التي تجذب المستثمر الخليجي الى بريطانيا حتى يصبح الخروج من الاتحاد الأوروبي عائقاً أمام الاستثمار".

وكشف مدير مكتب شركة "رسملة" في لندن زاك حيدري أن شركته بدأت البحث فور قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي عن فرص استثمارية جديدة، وبدأت دراسة شراء مزيد من الأصول.

ونقلت الصحيفة الأميركية في تقرير لها عن مسؤول كبير في مؤسسة الخليج للاستثمار التابعة للبحرين قوله إن "لندن لا تزال مركز مال مهم، رغم قرار بريطانيا مغادرة الاتحاد الأوروبي".

وأضاف: "سيستمر فريق الاستثمار التابع للمؤسسة في البحث عن فرص مغرية في بريطانيا وأوروبا"، مؤكداً أن لندن ستبقى أحد أهم المراكز لمؤسسته الاستثمارية.

وتكشف "وول ستريت جورنال" أن الهبوط الحاد الذي مني به الجنيه الإسترليني رفع الطلب عليه في دول الخليج، وأثار شهية الكثير من المستثمرين لاقتنائه.

ولفتت الصحيفة إلى أن عدة شركات صرافة في الإمارات قالت إن الطلب على الجنيه الإسترليني ارتفع بشكل كبير خلال عطلة نهاية الأسبوع من أشخاص يسعون لشرائه استغلالا لهبوط سعره حالياً، ومع توقعات بأن يعاود الارتفاع سريعاً في المستقبل القريب.

ونقلت الصحيفة عن أحد العاملين في شركة صرافة الأنصاري بالإمارات قوله: "الكل يشتري الجنيه الاسترليني، سواء الإماراتيون أو الوافدون، وكثير من الناس الذين يريدون الذهاب لبريطانيا لقضاء الإجازة".

يشار إلى أن بريطانيا تعتبر مركزاً عملاقاً ومهماً للاستثمارات الخليجية، سواء استثمارات الأفراد او الشركات الخاصة أو صناديق الاستثمارات السيادية. وتمتلك دولة قطر واحداً من أكبر وأشهر المتاجر الفارهة في لندن، وهو متجر "هارودز"، كما تمتلك حصة في سلسلة متاجر "سينزبيريز" الشهيرة، وهي واحدة من أكبر شركات مبيعات التجزئة في العالم، فضلاً عن استثمارات عقارية عملاقة تمتلكها دول الخليج في بريطانيا، وخاصة في وسط لندن.