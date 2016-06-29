السعودية تتجه لإنشاء أكاديمية دولية للعلوم المالية

وقع وزير التجارة والاستثمار، ماجد القصبي، اتفاقية مبدئية مع الرئيس التنفيذي لشركة "برايس ووترهاوس كوبرز" العالمية PWC بوب مورتيز لإنشاء أكاديمية دولية للعلوم المالية والمحاسبية في مدينة الرياض، بهدف تقديم الدعم والتطوير في المجالات المالية بشكل عام داخل السعودية.

وأوضحت وزارة التجارة في بيان لها، أن الأكاديمية التي ستديرها شركة pwc ستقدم التدريب الاحترافي والتطوير للسعوديين في مجال المحاسبة والعلوم المالية وتأهيلهم، ورفع مستوى المعرفة المالية والإدارية في القطاع الخاص لخدمة الأهداف الاقتصادية المتعلقة برؤية المملكة 2030.

وسيتضمن نطاق عمل أكاديمية PwC في تطوير المواهب العديد من المجالات، ومنها التعاون مع الهيئات الوطنية ذات العلاقة في تخطيط الاحتياجات التدريبية في القطاع العام والخاص، وتصميم برامج تدريبية لطلاب التخصصات المالية والمحاسبة قبل التخرج، فضلاً عن تأهيل الخريجين الجدد في تخصص المحاسبة بالاشتراك مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، ومعهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز ICAEW.

إلى جانب تقديم دورات تدريبية موجهة للإدارات العليا في التخصصات المالية والمحاسبية، وحوكمة الشركات والتعاون مع الهيئات الوطنية في تنفيذ الفعاليات المهني.

وقال الشريك في شركة برايس ووتر هاوس كوبرز، رامي ناظر، "إن الاتفاقية تعد تمثيلا جيدا لمدى التزام الشركة دعم رؤية المملكة 2030، وسوف تسهم الشركة في تطوير العمل المحاسبي والمهني من خلال خدماتها وأكاديمياتها المنتشرة في دول العالم، مع التركيز على تنمية الكوادر الوطنية لتتماشى مع أحدث المعايير والممارسات العالمية وأفضلها".