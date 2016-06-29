فرص استثمار ضخمة يوفرها التحول الرقمي للشركات

يوفر التحول الرقمي، فرصاً ضخمة للشركات على مختلف الجوانب من أهمها فرص الاستثمار في تطوير التقنيات والبنى الأساسية الداعمة لمشاريع التحول والمعززة لشبكات الاتصال والمطورة لها.

وبدأت شركات العلامات الفاخرة، على مستوى العالم تتحول ببطء إلى السوق الرقمية، مع استقبال موقع شركة غوتشي لـ100 مليون زائر في 2015. وساهمت مبيعات الإنترنت لـ"غوتشي" برفع مبيعات شركتها الأم بنسبة 22%.

ويعرف التحول الرقمي أوDIGITALIZATION بأنه عملية انتقال الشركات إلى نموذج عمل يعتمد على التقنيات الرقيمة، أي استخدام هذه التقنيات لابتكار منتجات أو خدمات توفر للشركة قنوات جديدة من العوائد وفرص تزيد من قيمة منتجها.

ويشار في هذا الصدد إلى شركة UBER التي هزت قطاع خدمة سيارات الأجرة وفرضت عليه قواعدها الجديدة، وإلى شركةAirbnb التي حولت مفاهيم القطاع العقاري، وشركة Netflix التي أحدثت ثورة في صناعة السينما من غير تملك أي صالة.

وأصبح التحول الرقمي واقعا ولكن نلاحظ أن بعض القطاعات تتجه إليه بوتيرة أبطأ، كما أن 90% من مستهلكي شركات العلامات الفاخرة، يبنون قرارهم على الآراء التي ترد في وسائل التواصل الاجتماعي، بحسب Dimensional Research.