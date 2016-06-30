إنفستكورب: نسعى لاقتناص فرص استثمارية كبرى في السعودية

قال محمد الشروقي، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة إنفستكورب البحرينية للاستثمارات البديلة، إن الشركة تسعى لاقتناص مزيد من الفرص في السعودية بعد إعلان المملكة عن "رؤية 2030".

وأوضح رئيس الشركة أن "الرؤية" خطة طموحة لتحويل المملكة إلى قوة استثمارية عالمية، وإنهاء اعتمادها على النفط كمحرك رئيس للاقتصاد عبر إجراءات تشمل جذب مزيد من التدفقات الاستثمارية للقطاع الخاص، وخصخصة أصول حكومية أبرزها شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو السعودية.

ووفقا لـ "رويترز"، أوضح الشروقي على هامش إدراج شركة لازوردي للمجوهرات التي يرأس مجلس إدارتها، إلى أن "رؤية المملكة 2030" دفعت الشركة للتركيز بصورة أكبر على المملكة، مستبشرا بأن السوق السعودية ستوفر مزيدا من الفرص.

وأضاف أن هناك قطاعات "جذابة للغاية" في المملكة، من بينها الرعاية الصحية والتعليم والغذاء، إلى جانب قطاع النفط والغاز الذي استثمرت فيه الشركة بالفعل.

وردا على سؤال عما إذا كانت الشركة تعكف في الوقت الراهن على بعض الصفقات، قال الشروقي إن "إنفستكورب" تدرس صفقة لشركة في قطاع الرعاية الصحية، لكنه لم يذكر تفاصيل. وكانت مصادر مطلعة قد قالت إن "إنفستكورب" واحدة من ثلاث شركات استثمار مباشر تتنافس على الاستحواذ على حصة أقلية في مختبرات البرج الطبية السعودية.

وبدأ أمس تداول أسهم شركة لازوردي للمجوهرات في سوق الأسهم السعودية بعدما جمعت 477.3 مليون ريال، ما يعادل 127.28 مليون دولار من طرح عام أولي في وقت سابق هذا الشهر.

وتعد "إنفستكورب" ضمن تحالف عرض أسهمه في الشركة للاكتتاب العام، وجاء الاستثمار ضمن "صندوق الفرص الخليجية"، وفي نوفمبر الماضي قال محمد العارضي، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لـ "إنفستكورب" إن الشركة تخطط لإطلاق صندوق آخر عقب صندوق الفرص الخليجية البالغ حجمه مليار دولار.

وبسؤال الشروقي عن أحدث التطورات المتعلقة بالصندوق الجديد، قال إن الشركة تركز في الوقت الراهن على التخارج من أصول في الصندوق الأول، مضيفاً: "عندما نستكمل بعض التخارجات الأخرى سيكون هذا هو الوقت للتوجه للسوق وإطلاق صندوق آخر، وهو ما سيتم في وقت ما في المستقبل".