بعد خفض التصنيف..توقعات بتراجع استثمارات بريطانيا 5%

توقعت وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية تراجع الاستثمار في الاقتصاد البريطاني 5% العام المقبل، بعد يومين من خفضها التصنيف الائتماني لبريطانيا إثر تصويتها لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

وأفادت الوكالة بأن "عدم التيقن سيدفع الشركات إلى تأجيل الاستثمار وقرارات التوظيف في حين سيلحق تصاعد تقلبات السوق المالية مزيداً من الضرر بثقة الشركات".

وأضافت أنه ستكون مستويات الاستثمار منخفضة بنسبة 15% بحلول 2018 ، عن توقعات ما قبل الاستفتاء، في حين سيكون النمو الاقتصادي في 2017 و2018 أقل بنقطة مئوية في السنة عن ذي قبل.

ولفتت إلى أن " الاستهلاك لن يكون بمعزل عن هذه الصدمة وسيشهد الإنفاق الإجمالي للمقيمين في المملكة المتحدة تراجعاً طفيفاً، كما أن التراجع الحاد في قيمة الجنيه الإسترليني سيخفف صدمة الطلب، حيث من المرجح أن تستفيد الصادرات بعض الاستفادة في المدى القريب".