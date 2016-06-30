ماذا يعني الـ Brexit لحاملي جوازات السفر البريطانية

جواز السفر البريطاني يفقد جاذبيته بعد قرار خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي، خاصة إذا لم تؤدِ الاتفاقيات المرتقبة لتأمين دخول المواطنين إلى أوروبا من دون تأشيرات. إذ إن جواز السفر البريطاني حالياً يعتبر ثاني أقوى جواز سفر عالميا، بحيث يسمح للبريطانيين بالدخول إلى 157 دولة من دون تأشيرات، بعد جواز سفر ألمانيا والسويد اللذين يخولان مواطنيهما الدخول إلى 158 دولة من دون تأشيرات.

وتتوقع شركة "أرتون كابيتال" التي تجري تصنيفات لجوازات السفر حول العالم أنه في أسوأ السيناريوهات، سينخفض عدد الدول التي يمكن للبريطانيين الدخول إليها من دون تأشيرات إلى 123 دولة، وهو ما سيضع جواز السفر البريطاني في المرتبة السادسة والعشرين، بعد المكسيك.