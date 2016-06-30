مرشحة لخلافة كاميرون: لن يكون هناك استفتاء جديد

قدمت وزيرة الداخلية في بريطانيا تيريزا ماي، ترشحها لمنصب رئاسة الوزراء، وقد كانت واضحة جداً في خطابها بأنه لن يكون هناك استفتاء ثانٍ، ولن تكون هناك انتخابات عامة، أو تفعيل للمادة 50 قبل نهاية العام على الأرجح.

وقالت ماي: "الـ bREXIT يعني الـ BREXIT .. يجب عدم محاولة البقاء أو العودة من الباب الخلفي، من واجب الحكومة التأكد من ذلك".

وأضافت: "أعتقد أنه لا يجب أن يكون هناك إعادة للاستفتاء أو أي انتخابات عامة حتى عام 2020، أو حتى أي ميزانية طارئة، كما أنه لا يجب تطبيق المادة 50 إلى أن تصبح استراتيجية بريطانيا واضحة، وهذا لن يحدث قبل نهاية العام الحالي".

وأشارت المرشحة لخلافة ديفيد كاميرون إلى أنه "لن يكون هناك أي تغيير في التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي أو أي شريك تجاري آخر"، موضحة أنها ترى ضرورة عدم قيام الحكومة بتسجيل فائض في الميزانية قائلة: "يجب أن تكون أولوية الحكومة خفض الضرائب أو تجنب ارتفاعها".