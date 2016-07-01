بريطانيا تتوقع خفضا للفائدة بعد هبوط الإسترليني

أعلن حاكم مصرف انجلترا المركزي، مارك كارني، أن المصرف يمكن أن يتخذ قرارات لإضفاء الليونة على سياسته النقدية هذا الصيف، لمواجهة آفاق اقتصادية "متدهورة"، بعد قرار البريطانيين مغادرة الاتحاد الأوروبي.

وقال كارني : "من وجهة نظري، وأنا لا أستبق رأي أعضاء آخرين مستقلين في لجنة السياسة النقدية لمصرف انجلترا المركزي، فإن الآفاق الاقتصادية متدهورة، وقد يكون من الضروري اتخاذ إجراءات لإضفاء الليونة على الوضع النقدي هذا الصيف".

وأدى كلام المسؤول البريطاني إلى انخفاض فوري لسعر الجنيه الإسترليني وارتفاع أسهم بورصة لندن، حيث يتوقع المستثمرون خفض نسب الفوائد.

وكرر كارني القول إنه يتوقع أن يغير تصويت البريطانيين لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي بشكل كبير توقعات النمو والتضخم في بريطانيا.

ومن المتوقع أن تعقد لجنة السياسة النقدية لمصرف انجلترا المركزي اجتماعا في الرابع عشر من يوليو لمتابعة التطورات، على أن يتضمن التقرير الفصلي للمصرف حول التضخم والنمو في أغسطس المقبل دراسة كاملة عن الوضع مرفقة بتوقعات جديدة.

وقال حاكم المصرف أيضا إن "الشكوك حول وتيرة وحجم وعمق التغيرات (التي ستنتج عن الخروج من الاتحاد الأوروبي)، يمكن أن تلقي بثقلها على آفاقنا الاقتصادية لبعض الوقت".

وكرر المسؤول المالي قوله إن المصرف المركزي مستعد لضخ 250 مليار جنيه استرليني من الأموال الإضافية في السوق، في حال كان ذلك ضروريا.