21 مليون شخص بلا عمل في الاتحاد الأوروبي

انخفض معدل البطالة بمنطقة اليورو في مايو إلى 10,1%، وهو أدنى مستوى يسجل منذ يوليو 2011، وفق المكتب الأوروبي للإحصاء (يوروستات).

ولكن لا تزال هناك فروقات كبيرة بين دول منطقة اليورو، حيث سجلت أدنى مستويات البطالة في مايو بمالطا مع 4,1%، وفي ألمانيا حيث بلغت 4,2%. وكان معدل البطالة بمنطقة اليورو في أبريل عند 10,2%.

وتسجل أعلى معدلات البطالة في اليونان، حيث بلغت 24,1% في مارس، وفق آخر الأرقام المتوفرة، وفي إسبانيا مع 19,8%، في حين سجلت فرنسا أداء أفضل من المعدل مع 9,9%.

وفي دول الاتحاد الأوروبي، بلغ معدل البطالة في أيار 8,6%، بتراجع طفيف عن أبريل (8,7%).

وقال المكتب الأوروبي للإحصاء، إن 21.084 مليون رجل وامرـة كانوا بلا عمل بالاتحاد الأوروبي في مايو، بينهم 16 مليونا في منطقة اليورو.

وتراجع عدد العاطلين عن العمل 96 ألفاً في الاتحاد الأوروبي، و112 ألفاً في منطقة اليورو بالنسبة لأبريل.