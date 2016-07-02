الإسكان السعودية تعد إجراءات صرف قروض لـ2200 مواطن

أكد د. بندر العبدالكريم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، في السعودية أن الوزارة بصدد إعداد آلية الصرف لقروض متعلقة بمنتج أرض وقرض في الرياض، مؤكدا أن هذه الإجراءات تخص قروض أكثر من 2200 مواطن تم منحهم أراضي في الرياض منذ شباط/فبراير 2015، في مشروع شمال غربي مطار الملك خالد، ولم يتسلموا القرض البالغ 500 ألف ريال لكل منهم.

وقال إن الوزارة تقوم حاليا بإعداد آلية لصرف هذه القروض ومن ضمنها أخذ الموافقات الرسمية من الجهات المختصة وتحديدا (مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، و"سمة"وغيرها) لأغراض فتح حسابات للممنوحين أراضي، وعند انتهاء هذه الآلية سيتم التواصل مع المواطنين لصرف هذه القروض"، بحسب صحيفة "الاقتصادية".

يذكر أن وزارة الإسكان خصصت من خلال المشروع المراد تسليمه للمستحقين، 2242 قطعة أرض، مع توافر بنية تحتية ملائمة لإقامة المشاريع السكنية عليها، من صرف صحي ومشاريع كهرباء ومياه، تم الانتهاء منها، وأصبح المشروع جاهزا لبناء أول وحدة سكنية، إلا أن تأخر صرف القروض منع المستفيدين من بدء البناء.

وينتظر أن تعمم وزارة الإسكان منتج أرض وقرض في عدد من المدن، الذي يتضمن حصول المواطن المستحق ضمن برنامج الدعم السكني الحكومي أرضاً في موقع مجهز يضم جميع الخدمات، ومنح القرض (500 ألف ريال) إلى إحدى الشركات التي تبرم الوزارة معها اتفاقية لتشييد مسكن، وبموافقة المواطن المستحق.

ويأتي ذلك بعد أن كانت أعلنت وزارة الإسكان في أيار/مايو الماضي عن جاهزية 100 ألف منتج سكني للتخصيص والتسليم تشمل (شقة، أرض، فيلا) إضافة إلى حلول تمويلية تلبي احتياجات المواطنين، موزعة على 100 ألف أسرة في جميع مناطق المملكة، وتستهدف المستحقين ممن تقدموا على بوابة الدعم السكني "إسكان".