العراق يسعى لتأجيل مدفوعات الديون لنادي باريس

قال البنك المركزي العراقي إن العراق سيسعى لتأجيل سداد ديونه المستحقة لنادي باريس للدول الدائنة مع مواجهته أزمة سيولة ناتجة عن ضعف أسعار النفط بالاضافة إلى تكلفة الحرب ضد تنظيم الدولة الاسلامية.

وأضاف البنك المركزي في بيان أن العراق سيطلب تأجيل السداد حتى 2019 بينما من المنتظر أن يتلقى دعما ماليا من صندوق النقد الدولي على مدى الاعوام الثلاثة القادمة.

ومعظم ديون العراق السيادية جرى الاتفاق عليها اثناء حكم صدام حسين الذي أطاح به غزو قادته الولايات المتحدة في 2003 .

ووفقا لمظهر صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء فإن ديون العراق المستحقة لحكومات أجنبية تبلغ 15 مليار دولار بما في ذلك تسعة مليارات لأعضاء نادي باريس.

وقال صالح إن مدفوعات العراق السنوية لنادي باريس تبلغ حوالي 800 مليون دولار. وأصدر العراق أيضا سندات سيادية بقيمة 2.7 مليار دولار تستحق في 2028 .

وأعطى صندوق النقد الدولي في مايو آيار موافقة مبدئية على تقديم 5.4 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات لمساعدة العراق -العضو بمنظمة اوبك- على سد عجز في الميزانية.