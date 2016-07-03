مشروع بدون قرض مصرفي!

لعقود مضت والفكرة الرئيسية لبدء المشروعات بما فيها المشروعات الصغيرة تعتمد على قرض مصرفي أو عبر صناديق التمويل، وخلال السنوات القليلة الماضية تطورت طرق التمويل مع ظهور نموذج التمويل الجماعي (Crowdfunding) في العام 2009 تقريبا، والحقيقة أن الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي ساعدت الكثير ببدء عمل تجاري من موهبة أو مهارة يمتكلها دون الحاجة إلى الاقتراض.

والفكرة الرئيسية لنجاح مثل هذه المشروعات تتطلب ثلاث قواعد رئيسية: موهبة أو مهارة يتملكها الشخص، مجموعة من الأشخاص الراغبين في الاستفادة من الموهبة أو المهارة وأخيرا طريقة للدفع المالي، ولإثبات إمكانية نجاح مثل هذا النموذج سأطرح قصتي نجاح من مواهب ومهارات بسيطة مكنت بعض الأفراد من النجاح وتحقيق دخل جيد.

القصة الأولى وهي قصة غاريف ليف وهو رجل هاوٍ للرحلات الدولية، بدأ بتقديم استشارات لتصميم رحلات دولية مجانية عبر احتساب الأميال المجانية التي يتم الحصول عليها من شركات الطيران أو من مشتريات البطاقة الائتمانية، وبدأ بتقديم خدماته بشكل مجاني لأصدقائه وبعد فترة من العمل بدأت تنهال طلبات الحصول على خدماته التي يقدمها، فعمل على تصميم موقع إليكتروني بدائي ويحصل على مقابل مالي 250 دولارا من كل رحلة ينفذها للعميل وهو مبلغ يعد زهيدا جدا مقابل رحلة دولية، وكنتيجة لمثل هذه الأعمال نجح في تحقيق دخل سنوي مقداره 75 ألف دولار (281 ألف ريال)، والسر في نجاح المشروع أنه قدم حلا لأي شخص يرغب في السفر مجانا مقابل رسوم زهيدة.

قصة النجاح الأخرى من الهند وهي قصة برونا ديوقريلا وهو رجل هاوٍ لبرنامج الجداول الإليكترونية مايكروسوفت اكسل، بدأ بتقديم استشارات مجانية لأي شخص يرغب في تعلم البرنامج، وبعد فترة بدأ بتقديم مهاراته في استخدام الجداول الإليكترونية للشركات تتيح تحليل البيانات الضخمة بطريقة يسيرة، وبعد عامين من العمل نجح في تحقيق دخل سنوي يقدر بـ 136 الف دولار (510 آلاف ريال ).

أستطيع أن أقدم عددا كبيرا من قصص الأعمال التي لا تتطلب رأس مال ضخم في مختلف المجالات وهي بلا شك تنطبق على الواقع لدينا، كل ما يتطلبه الموضوع عدم التفكير في الثراء السريع والاستفادة من قدرة الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي للتواصل مع الشريحة المستهدفة، والأكيد أنه سيدفع أي شخص مقابل مالي للقيمة أو الفائدة التي سيحصل عليها من توظيفك لمهارة أو موهبة تمتلكها في عمل يستفيد منه.

* نقلا عن الرياض