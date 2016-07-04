الباحثون عن العمل .. وبرامج التوظيف

في تصريح لأحمد الحميدان نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية قال فيه "إن المرحلة الحالية تتطلب رفع جودة التوطين، وتوليد فرص عمل جاذبة في بيئة عمل آمنة للقضاء على التوطين غير المنتج، وذلك عبر رفع تكلفته إذ يوجد في السوق السعودية نحو 700 ألف منشأة لم يسجل أصحابها أنفسهم عليها، وأن أصحابها ينافسون من ليس لديهم وظائف، كونهم يعملون في جهات حكومية وخاصة " وتهدف الوزارة من خلال نطاقات الموزون استكمال جهودها لتقليل الباحثين عن العمل.

مع تولي عادل فقيه وزارة العمل عملت الوزارة على العديد من المبادرات بهدف تقليل عدد الباحثين عن العمل وأطلقت برنامج نطاقات الذي نجح بتميز في تحقيق هدف أساسي وهو زيادة أعداد السعوديين العاملين في القطاع الخاص من خلال سياسة الإحلال، والمهم من وجهة نظري هي المبادرة الكبيرة في إنشاء منظومة تقنية متطورة تختزن كل البيانات وتحللها وتكون هي الموجه في اتخاذ القرار داخل الوزارة واكتملت تلك المنظومة بالربط بين جميع الجهات ذات العلاقة، وما قصة نجاح مبادرة حافز بالربط التقني بين أكثر من 24 جهة الأمثل على التميز.

قبل أشهر أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عن اكتشاف آلاف الحالات من التلاعب والاستغلال لبعض برامج الدولة الداعمة للمحتاجين من خلال التطوير الذي عملت عليه في منظومة التقنية.

أنعم الله علينا في وطننا بنعم كثيرة يصعب إحصاؤها، والتميز في العطاء ومساعدة المحتاجين وتبني الكثير من المبادرات المحققة لذلك من قبل أهل الخير أحدها من خلال دعمهم للجمعيات الخيرية أو العطاء المباشر. قبل سنوات وفي اجتماع لمجلس أمناء منظومة خيرية تحدث أحد الأعضاء عن أن مجموع ما تنفقه وزارة واحدة يفوق 1500 مليون كمساعدات لأهداف محددة. الأوقاف المبعثرة وغير المستغل دخلها الاستغلال الأمثل أوقفها الواقفون لأهداف محددة، لو أعيد تنظيمها وإدارتها بالشكل الأمثل لحققت أهدافها وأسهمت بدور كبير. من أهداف برنامج التحول الوطني خفض معدل البطالة بين السعوديين من 11.6‏ إلى 9 في المائة، رفع عدد المستغنين عن المعاش الضماني من 1226 إلى 150 ألفا.

كتبت قبل سنوات مقالا أطالب فيه بالاستفادة من منظومة حافز التقنية بربط مساعدات الجمعيات الخيرية برقم بطاقة الأحوال.

ومقترحي المكرر اليوم للدكتور مفرج الحقباني وزير العمل والتنمية الاجتماعية أن يتم الربط بين جميع الوزارات والجهات الخيرية وغيرها للوصول إلى أن يكون رقم بطاقة الأحوال شرطا لتقديم المساعدة بأي شكل، ولا أعتقد ذلك صعبا بعد دمج وزارة العمل مع وزارة الشؤون الاجتماعية والمنظومة التقنية المتميزة التي طورتها وزارة العمل. من خلال ذلك أجزم بأنه ستنخفض أرقام الباحثين عن العمل، وستعطى المساعدات لمستحقيها سواء من خلال برامج الدولة "التي ربما يقودنا الارتباط بالرقم الشخصي بدمجها مستقبلا تحت مظلة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية" أو برامج أهل الخير التي يتبنونها من خلال المؤسسات الخيرية.

* نقلا عن الاقتصادية