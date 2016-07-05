لا للحلول الموقتة والوقتية

من تجربتي بالعمل "الخاص والقطاع الخاص" أن أول الحلول هو المكاشفة والشفافية والوضوح، ووضع المشكلة مباشرة أمام الجميع للحل والحل النظامي والقانوني غير المتجاوز مهما كان أثر ذلك، وأن يكون هناك حلول مستدامة وليست موقته ولا مؤجلة ولا بحثا عن مخارج غير فعالة وصحيحة، وأن تكون مواكبة بالقطاع الخاص للمنافسة والتطوير المستمر، فإما تستمر بتميز وتحافظ على النمو، أو ترضى بالتراجع والخروج من السوق وتترك لمن هو اكثر قوة وكفاءة منك أو شركتك. وأن تشرك من يقدم لك الاستشارة المفيدة والتي تضيف، بلا تردد أو تسويف أو تأجيل، وأن تظل مواكبا للسوق والمنافسة والتغييرات التي تحدث، وتملك الرؤية والقراءة المستقبلية، وهذا يعتمد على قدرات ومؤهلات هي الفارق بين هذا أو تلك من الشركات، هذا ما يمكن أن يطبق أيضا بنسب مع القطاع الحكومي الذي يحتاج يكون أكثر ديناميكية وتفاعلا وسرعة وانجازا، لكي يمكن له تقديم التطلعات التي هو مسؤول عنها أيا كانت هذه الخدمة، وهذا ما يمكن أن نتوقعه إن شاء الله مع المرحلة الجديدة ورؤية 2030، التي نعقد عليها امالا كبيرة للعمل والانجاز بفعالية وكفاءة وجودة، نلمسها مع الوقت والزمن الذي أصبحنا بحاجة لها.

نحن بحاجة لإعادة هيكلة العمل الحكومي بحيث تكون أسرع نموا من الطلب والاحتياج وتستبق ذلك، لا أن يكون هناك أزمة تبرز ثم نبحث عن الحلول ونبدأ من اخر المشكلة لا أولها، وكان حرياً بنا تفادي ذلك وبنسب كبيرة من البداية قبل أن تنشأ وتبرز أي مشكلة سواء كانت مياهاً أو سكناً أو نقلاً أو غيرها، الفاعلية وعدم الركون هما أساسان مهمان للعمل والإنجاز، وقراءة متغيرات المستقبل حتى لا تظهر قوائم انتظار وحاجات ضرورية تكبر ككرة ثلج مع الزمن وهذا ما يجب أن يكون في القطاع الحكومي الفعالية والعمل والإتقان وسرعة الإنجاز ومسابقة الزمن والطلب والحاجة للسوق، وهذه هي التحديات المهمة المطلوبة، وإشراك القطاع الخاص ضرورة والخبرات أهم حتى لو كانت أجنبية فهي ستعود لك في النهاية، نحتاج ديناميكية العمل والإنجاز والسرعة بها ومسابقة الزمن فهي التحديات الحقيقية القادمة مستقبلا. إما أن نسبق الزمن ونلحق به وتتحقق الأهداف، أو يسبقنا وكم ذلك سيكون مكلفاً ومؤثراً بصورة سلبية.

* نقلا عن الرياض