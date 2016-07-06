السعودية تطبق قرار توطين الوظائف بقطاع الاتصالات

أسفرت الجولات التفتيشية المشتركة المكلفة بمتابعة قرار توطين قطاع الاتصالات بالسعودية بنسبة 50 في المئة في مرحلته الأولى والتي بدأت في السادس من يونيو، عن ضبط 2146 مخالفة في كافة مناطق المملكة، خلال الـ27 يوماً الماضية أعلاها المنطقة الشرقية بـ 615 مخالفة، بينما أدناها في منطقة نجران بـ 10 مخالفات، في حين تم إغلاق 1170 محلا وإنذارا لـ537 محلا آخر كان مغلقا.

ودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية كافة عملائها بالإبلاغ عن مخالفات قرار توطين قطاع الاتصالات، من خلال الموقع الالكتروني "معا للرصد" حيث سيتم التعامل الفوري مع البلاغات حرصا على تحسين وتطوير بيئة سوق العمل وضبطها بحسب جريدة الرياض.

وشددت الوزارة على أنها لن تتهاون مع مخالفي القرار، كما يمكن أيضا الإبلاغ عن أي مخالفات للقرار أو في حال عدم التزام المنشآت والعاملين بقرار قصر العمل على السعوديين في القطاع، عبر الاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد 19911،ومع استمرار الحملات التفتيشية التي تقوم بها وزارات العمل والتنمية الاجتماعية والشؤون البلدية والقروية والتجارة والاستثمار، إلى جانب الرافد الأمني، وصل عدد المنشآت الملتزمة بالقرار بعد 27 يوما إلى 11106 منشآت في كافة مناطق المملكة، بعد أن كان العدد لا يتجاوز 669 منشأة فقط، وبحسب التوزيع الجغرافي للمنشآت تصدّرت المنطقة الشرقية بعدد المنشآت الملتزمة بالقرار بـ 3063 منشأة مقارنة بـ 172 منشأة فقط في بداية الشهر الحالي، تلتها منطقة الرياض بـ 1741 مقارنة بـ 111 منشأة.

وفي هذا الصدد؛ أكد وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور فهد بن عبدالله العويدي استمرار الجولات التفتيشية المكلفة بمتابعة قرار توطين قطاع الاتصالات حتى يتم توطين هذا القطاع بشكل كامل في الأول من ذي الحجة من العام نفسه، وأوضح العويدي أن هذه المهن توفر مردودا ماديا مناسبا واستقرار وظيفي، فضلاً عن الحفاظ على هذه المهنة لأهميتها أمنياً واجتماعياً واقتصادياً، والتضييق على ممارسات التستر التجاري.