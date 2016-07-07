أين تتجه بريطانيا بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي؟

قال الممثل التجاري الأمريكي مايكل فورمان إن من الممكن أن تنضم بريطانيا حال انفصالها عن الاتحاد الأوروبي إلى اتفاقية التجارة الحرة المعروفة باسم الشراكة عبر المحيط الهادي التي تضم 12 دولة بقيادة الولايات المتحدة واليابان.

وفي مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ قال فورمان إن الاستفتاء الذي وافقت فيه بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي لن يبطئ المحادثات مع الاتحاد الأوروبي الرامية للتوصل إلى اتفاقية مهمة للتجارة الحرة والمعروفة باسم الشراكة في التجارة والاستثمار عبر المحيط الأطلسي.

وقال إنه سيكون من الصعب على الولايات المتحدة أن تدرس التفاوض على اتفاق تجاري منفصل مع بريطانيا "حتى تعلم ماذا ستكون طبيعة علاقتها مع الاتحاد الأوروبي" مضيفا أن الكثير يتوقف على ما إذا كانت لندن ستنهج نموذجا يقوم على سيادة كاملة على اللوائح التنظيمية والتعريفات الجمركية.

ومضى قائلا "نحن بالتأكيد نريد أن نفعل كل ما في وسعنا لتعميق شراكتنا مع المملكة المتحدة وأيضا مع الاتحاد الأوروبي وفي نهاية المطاف ذلك قد يعني انضمام المملكة المتحدة إلى اتفاقية الشراكة في التجارة والاستثمار عبر المحيط الأطلسي عند اكتمالها... وقد سمعت أناسا يشيرون أنهم قد ينضمون إلى اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي."

وقال فورمان إن فكرة انضمام المملكة المتحدة إلى اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي التي تنتظر موافقة الكونغرس الأمريكي هي إحدى "أفكار متعددة" يجري تداولها لعلاقة تجارية أمريكية جديدة مع المملكة المتحدة. وتمثل الدول الاثنتا عشرة الموقعة على الاتفاقية حوالي 40 بالمئة من الناتج الاقتصادي العالمي.