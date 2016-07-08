Brexit يهبط بثقة المستهلكين لأدنى مستوى في 22 عاماً

أظهر مسح نشر اليوم الجمعة، أن ثقة المستهلكين البريطانيين هبطت بأسرع وتيرة في 22 عاماً بعد أن صوت الناخبون في استفتاء الشهر الماضي لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.



وأشار المسح الذي أجرته شركة "جي إف كيه" لأبحاث السوق ونشرته صحيفة "ديلي تلغراف"، أن معنويات المستهلكين هبطت إلى -9 في أعقاب الاستفتاء الذي أجري في 23 يونيو، من -1 في المسح الشهري السابق، وهو ما يمثل أكبر هبوط في الثقة منذ ديسمبر 1994.

