نمو الوظائف في أميركا خلال يونيو يشير إلى تحسن الاقتصاد

سجل نمو الوظائف الأميركية ارتفاعا في يونيو مع زيادة التوظيف في قطاع الصناعات التحويلية، في إشارة جديدة على أن الاقتصاد اكتسب زخماً، لكن ضعف نمو الأجور قد يجعل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) يحتفظ بحذره بشأن رفع أسعار الفائدة.



وقالت وزارة العمل الأميركية اليوم الجمعة، إن عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية زاد بواقع 287 ألف وظيفة الشهر الماضي، مسجلا أكبر ارتفاع منذ أكتوبر، في حين جرى تعديل الزيادة في عدد الوظائف في شهر مايو نزولاً إلى 11 ألفا فقط من 38 ألفا في القراءة السابقة.



ومثل النمو الضعيف في الأجور جانبا سلبيا في التقرير المثير للتفاؤل، حيث زاد متوسط أجر الساعة بواقع سنتين فقط أو ما يعادل 0.1% في يونيو.



وكان محللون استطلعت "رويترز" آراءهم قد توقعوا زيادة عدد الوظائف بواقع 175 ألف وظيفة الشهر الماضي، وارتفاع معدل البطالة بواقع 0.1% إلى 4.8%.

وأضاف قطاع الصناعات التحويلية 14 ألف وظيفة الشهر الماضي، بعدما خسر 16 ألف وظيفة في مايو، في حين زاد عدد الوظائف في قطاع التجزئة بواقع 29 ألفا و900 وظيفة، وفي قطاع الترفيه والضيافة بواقع 59 ألفا.