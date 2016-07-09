ألمانيا تعتبر رؤية 2030 فرصة لمشاريع مشتركة مع السعودية

التقى وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي م. خالد الفالح، ضمن برنامج زيارته إلى العاصمة الألمانية برلين للمشاركة في مؤتمر بيتسبرغ للحوار حول قضايا المناخ، كلا من وزير الخارجية الألماني د. والتر شتاينماير، ووزير الاقتصاد والطاقة الألماني سيقمار جابريل.

وأوضح الفالح أن زيارته تهدف من خلال منتدى بيتسبرغ والاجتماعات المصاحبة له إلى توضيح سياسة المملكة المناخية والبترولية، والاستفادة من التجربة الألمانية في مجال الطاقة المتجددة، إضافة إلى التعريف بصورة أكبر برؤية المملكة 2030.

وأبدى الوزيران شتاينماير وجابريل إعجابهما بـ"رؤية المملكة 2030" وجهود خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد لنقل الاقتصاد السعودي إلى الأمام، وقدما الثناء لولي ولي العهد على هذه الرؤية التي تعد فرصة حقيقية لتنويع الاقتصاد السعودي والنهوض به.

وأكد الوزيران حرص بلدهما على أن تكون حليفاً استراتيجياً وتجارياً لدعم هذه الرؤية، من خلال استثمارات الشركات الألمانية في قطاع الصناعة والطاقة في المملكة، والتعاون في مجال التدريب والتطوير للكوادر السعودية.

وأبدى وزير الاقتصاد والطاقة الألماني استعداد وزارته لتعريف المؤسسات المعنية في المملكة بالتجربة الألمانية في توليد الطاقة المتجددة، إذ تعد ألمانيا الرائدة فيها عالمياً، إضافة إلى تجربتها المهمة في الصناعات التحويلية، وسبل دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتطوير المؤسسي والخصخصة في قطاع الكهرباء، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة والكفاءة المالية.

سوق النفط

وبين الفالح لوزير الخارجية الألماني تطورات السوق البترولية، وأن الأسواق البترولية تتجه إلى التوازن، واستقرار الأسعار.

وأكد الطرفان حرصهما على استقرار السوق البترولية بما يخدم مصلحة المنتجين والمستهلكين، وبما يمكن من استدامة مشاريع الاستثمار لتلبية الطلب المتنامي في قطاع الطاقة.

وأوضح الفالح أن المملكة تسعى دائماً إلى استقرار السوق البترولية والاقتصاد العالمي، وذلك من خلال ضمان تدفق الإمدادات البترولية، مشيراً إلى أن المملكة دأبت على المحافظة على طاقة إنتاجية فائضة لدعم استقرار السوق البترولية العالمية.

كما التقى الفالح، رئيس الغرفة التجارية والصناعية الألمانية الدكتور أريك شوايتزر، حيث جرى مناقشة أهداف رؤية المملكة 2030، بحضور أكثر من30 رئيس شركة ألمانية كبرى، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى ألمانيا د. عواد العواد، وسفير ألمانيا لدى المملكة بوريس روغِه.

وأشار الفالح إلى أهمية الاستثمار الأجنبي في الاقتصاد السعودي، داعياً في الوقت ذاته الشركات الألمانية إلى تعزيز ثقتها في بيئة الاستثمار الجاذبة في المملكة، لاسيما في قطاع الصناعة والطاقة المتجددة، بالتزامن مع مساعي المملكة لتحقيق أهداف رؤية 2030، لضمان مستقبل مشرق لمواطنيها، مع إتاحة فرص جديدة للشركات الألمانية.

وأبدى رجال الأعمال الألمان إعجابهم برؤية المملكة 2030، التي سيكون لها الأثر الكبير في تنويع الاقتصاد السعودي، وإحداث نقلة نوعية في قطاع الصناعة والطاقة والخدمات الصحية والسياحية واللوجيستية، وهو ما من شأنه زيادة صادرات السلع غير النفطية، وإيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين، وتعزيز ثقتهم باقتصاد المملكة.