خروج بريطانيا يخفض توقعات نمو اقتصاد أوروبا

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في منطقة اليورو لعام 2017 إلى 1,4% بدلا من 1,6% سابقا بسبب بريكست (خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي) بحسب فرانس برس.

وجاء في التقرير السنوي للصندوق أن "النمو في منطقة اليورو يفترض أن يتباطأ في 2017 إلى 1,4% خصوصا بسبب الآثار السلبية للاستفتاء البريطاني" حول خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي. وفي 12 نيسان/ابريل توقع نموا بـ1,6%.

لكنه رفع توقعاته للنمو لعام 2016 إلى 1,6% مقابل 1,5% سابقا.

وأشار الصندوق إلى المخاطر المتنامية المتزايدة على اقتصادات الدول الـ19 التي تبنت العملة الأوروبية الواحدة.

وذكر أولا تباطؤ النمو العالمي الذي من شأنه أن يضعف النهوض الذي يستند حاليا إلى الطلب الداخلي.

وأشار الصندوق أيضا إلى "عواقب الاستفتاء البريطاني وأزمة اللاجئين والقلق من التهديدات الإرهابية المحتملة التي قد تساهم في مزيد من الغموض ما سينعكس على النمو وسيحول دون التقدم في الإصلاحات".