الإمارات: نمو إجمالي الأعمال الجديدة.. والتوظيف هامشي

هبط مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي الخاص بالإمارات الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني - والذي يعطي نظرة عامة على ظروف التشغيل في القطاع الخاص غير المنتج للنفط هبط من 54 نقطة في شهر مايو إلى 53.4 نقطة في شهر يونيو.

وفيما أن القراءة الأخيرة لا تزال تشير إلى نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط، إلا أنها كانت أقل بكثير من المتوسط المسجل على مدى الأعوام الثلاثة الماضية حيث تجاوز المؤشر 56 نقطة لكنها جاءت متماشية مع ما شهده الربع الثاني من العام.

وقد تراجع نمو الإنتاج عن مستوى شهر مايو الذي كان الأعلى في ثمانية أشهر في حين استمر نمو إجمالي الأعمال الجديدة في شهر يونيو، وساعد على ذلك توسع الصادرات للمرة الثانية على التوالي.

ولم يساهم التوظيف إلا بشكل ضعيف جدًا في نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط ككل.