السعودية تستعرض "رؤية 2030" باجتماعات مجموعة الـ20

تطرح المملكة العربية السعودية رؤية 2030 في الاجتماع الوزاري لوزراء العمل والتوظيف لدول مجموعة العشرين والمنعقد في بكين، والتطلعات الطموحة للرؤية لضمان الازدهار المستمر للمملكة عبر توفير فرص عمل لائقة وتعزيز إشراك مختلف شرائح المجتمع من الذكور والإناث والشباب وذوي الإعاقة في فرص التوظيف بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

كما يطلق وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، النسخة الثالثة من التقرير السنوي لسوق العمل السعودي والمُقَدم لدول مجموعة العشرين، خلال كلمته التي يلقيها غداً في الاجتماع الوزاري.

ومن المقرر أن يتضمن جدول أعمال الاجتماع الوزاري حوارات ومناقشات حول توليد فرص العمل الكافية، وتحسين قابلية التوظيف وربطها باحتياجات أسواق العمل من المهارات والتدريب التقني والمهني، وكذلك أساليب تشجيع العمل اللائق ودور نمو الدخل، ونظم الحماية الاجتماعية وظروف العمل في ذلك.

كما سيقدم ممثلو المنظمات الدولية خلال أعمال الاجتماع الوزاري الذي يعقد في بكين بمشاركة رسمية من المملكة عبر وفد يرأسه وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، خلال الفترة من 11 إلى 13 يوليو 2016م، عرض تحليلي لواقع أسواق العمل الدولية، وكذلك يستعرض الوزراء المشاركون آراءهم حول السياسات العمالية التي تعزز فرص توليد التوظيف وزيادة حصص ريادة الأعمال في سوق العمل.

ويعد الاجتماع الوزاري لوزراء العمل والتوظيف لدول مجموعة العشرين أهم وأبرز المناسبات الدولية المعنية بمناقشة تحديات أسواق العمل في ضوء المعطيات الحالية التي يمر بها الاقتصاد العالمي، وتبادل المعرفة والدروس والتجارب حول سياسات التوظيف، كما يتخلله لقاءات جانبية بين وزراء العمل والتوظيف في الدول الأعضاء للتنسيق حول الجهود والالتزامات المشتركة.