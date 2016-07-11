الخطر قادم من المغرب

المغرب دولة بها 33 مليون نسمة (ثلث عدد سكان مصر)، واقتصاد بحجم 110 مليارات دولار (تقريباً ثلث حجم اقتصاد مصر)، ونصيب الفرد من الناتج المحلى مماثل لنصيب الفرد فى مصر (حوالى 3000 دولار سنوياً).

إذاً نحن أمام دولة أضعف من مصر اقتصادياً (أو مقتربة منا)، وتربطنا معاً اتفاقية تجارة حرة، تعطى الحق فى التصدير من مكان إلى آخر بدون جمارك. أى أن شركة بروكتر أند جامبل مثلاً أو غيرها ممكن أن تصنع فى مصر وتدخل منتجاتها المغرب بدون جمارك ونفس الشىء بالعكس.

ما هى المشكلة فى كل هذا؟ المشكلة أن المغرب فهمت جيداً الدرس من النمور الأربعة فى شرق أسيا (سنغافورة وتايوان وكوريا واليابان) ومن الصين ومن غيرهم، أن كلهم تقدموا عن طريق تطور صناعى رهيب وليس عن طريق أى قطاع آخر. ولذلك تعمل المغرب الآن على جذب صناعات كثيرة من مصر وحكومتنا واقفة فى مكانها تعمل بنفس الطريقة التى كانت تعمل بها منذ أكثر من 30 سنة.

أول مشكلة هى قطاع السيارات. جذبت المغرب شركة رينو وتصدر الآن لمصر، ثم شركة بيجو، وتعمل على جذب العديد من الشركات المغذية، تصدر كل منتجاتها إلى مصر، بينما نحن عندنا صناعة تركيزها استهلاكى للسوق المحلية وليس للتصدير.

ثانى مشكلة هى كل الشركات التى تواجه مشاكل فى العملة الآن فى مصر. فمثلاً شركة إل جى LG عندها مصنع كبير فى مصر يبيع بحوالى 240 مليون دولار سنوياً فى السوق المحلية، ويواجه مشاكل رهيبة فى توفير العملة (حوالى ~180 مليون دولار سنوياً كمواد خام للتصنيع). فشلت الشركة فى إيجاد العملة من البنوك وتحمل المركز الرئيسى الكثير من الفواتير. اقترحت الشركة مضاعفة مبيعاتها من 240 إلى 480 مليون دولار سنوياً وتذهب الزيادة للتصدير.. ولكن هذا النصف الجديد (240 مليون دولار) يتطلب أيضاً توفير عملة لمدخلات الإنتاج (حوالى 180 مليون دولار)، أى أن صافى العملة التى ستحققها الشركة من التصدير هو 60 مليون دولار. ولكن ستخفض احتياجاتها الكلية من العملة من 180 إلى 120 مليون دولار سنوياً. الحل الآخر أن تضطر الشركة إلى نقل بعض إنتاجها إلى المغرب وتخسر مصر أمام ذلك فرص عمل للمصريين ومصنعا كبيرا لشركة عالمية.

ماذا نحن فاعلون أمام كل ذلك؟ القليل جداً. الدولة لا تعمل بخطة لحل أزمة الدولار الذى سينفجر فى وجهنا. ففى عام 1988 كان سعر الدولار 80 قرشاً وبعدها بـ 5 سنوات وصل إلى 3.30 قرشاً (4 أضعاف) فلا يوجد مانع أن يصل الدولار الآن من 9 جنيهات إلى 20 أو 30 جنيها ما دمنا مصممين على مطالبة البنك المركزى فقط بالحل. الحل فى أيدى وزراء التخطيط والصناعة والاستثمار. الثلاثة مسؤولون عن إيجاد حل ممنهج لهذه المشكلة. كل الدول التى تقدمت نفذت خطة ملزمة للجميع. كل هذه الدول جذبت الكفاءات وأحسن الكفاءات. نحن لا نريد عمل خطة ملزمة، ونصمم على العمل بنظام التكليفات، الذى سيذهب بمصر إلى مكان تكون فيه المغرب ليس فقط متقدمة على مصر فى كرة القدم ولكن فى الصناعة والاقتصاد والتصدير الذى وصل إلى 28 مليار دولار العام الماضى (مصر 22 مليار دولار فقط).

أنا كنت فى المغرب منذ عام ونصف. ونحن نحزن عندما نرى التقدم يذهب إلى الدول المجاورة وليس لنا. الحل بأيدينا ونصمم على وضع اللوم على المؤامرة الدولية. الصناعة هى الحل، ومصر ممكن أن تتقدم جداً بشرط مصارحة أنفسنا بحجم التأخر الذى وصلنا إليه وحجم العمل المطلوب للحاق بالدول التى سبقتنا. أما العمل بعشوائية لتنمية الصناعة فى مصر فسيؤدى فى النهاية إلى تقدم المغرب وليس مصر.

* نقلا عن المصري اليوم