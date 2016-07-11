مفوضة التجارة الأوروبية: ملتزمون بعلاقات جدية مع الصين

قالت المفوضة التجارية للاتحاد الأوروبي سيسيليا مالمستروم اليوم الاثنين إن الاتحاد الأوروبي ملتزم بعلاقته الاقتصادية والتجارية مع الصين بعد تصويت بريطانيا بالخروج من الاتحاد .



وقالت أيضا إنه يجب أن تكون هناك قواعد دولية مقبولة للجميع لجعل التجارة عادلة.



وقالت مالمستروم لطلاب صينيين في بكين قبل اجتماع قمة بين الصين والاتحاد الأوروبي إنها تأمل بالانتهاء من المفاوضات المتعلقة باتفاقية الشراكة في مجال التجارة والاستثمار عبر المحيط الأطلسي التي يقوم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بالتفاوض عليها قبل نهاية إدارة الرئيس باراك أوباما.



وأبدت مالمستروم قلقها بشأن التمييز في المعاملة ضد المصالح التجارية الأوروبية في الصين وقالت إن المناطق الحرة التجارية الصينية حققت تقدما محدودا.



وقالت أيضا إن القيود التي تفرضها الصين على حقوق الإنسان لها تأثير على قطاع الأعمال التجارية الأوروبي.





