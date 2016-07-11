أوزبورن يلتقي مستثمري "وول ستريت" لكسب دعمهم لبريطانيا

يبدأ وزير المالية البريطاني "جورج أوزبون" اليوم زيارة إلى مدينة نيويورك، لإقناع المستثمرين الأميركيين بالبقاء مع بريطانيا في مرحلة مابعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.

وتحاول لندن طمأنة الأسواق والمستثمرين حول قوة اقتصادها بعد تصويت مواطنيها بالخروج من الاتحاد.

وأضاف بيان مكتب "أوزبورن" أن زيارته إلى نيويورك هي الأولى في جولة تتضمن الصين وسنغافورة وغيرها من المراكز المالية والسياسية. كما سيجتمع أوزبورن خلال الشهر الحالي مع وزير الخزانة الأميركي "جاك لو" في لندن، وسيقابل عدداً من وزراء المالية الأوروبيين في بروكسل.

وكان "أوزبورن" قد قال في بيانٍ سابق، إن لندن تضع في قمة أولوياتها الآن، تكوين علاقات تجارية ومالية أكثر متانة مع شركائها التجاريين في المرحلة المقبلة.



