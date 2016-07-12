موديز: الخليج لن يتأثر من الـBrexit لقوة اقتصاده

قالت وكالة موديز، إن قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي لن يكون له تأثير يذكر على الحكومات الخليجية، وذلك نتيجة محدودية انكشافهم التجاري على الممكلة المتحدة، إضافة إلى حجم صناديقهم السيادية الذي يمكّنهم من مواجهة التقلبات المحتملة في قيمة بعض الأصول.

وأضافت الوكالة أنه في حين هناك احتمالية لتأثر التدفقات الخليجية إلى بريطانيا من الـ BREXIT وتدني أسعار النفط، فإن استثمارات الصناديق السيادية الخليجية عادة ما تكون طويلة الأجل.

أما بالنسبة لاستثمارات بريطانيا في الخليج، فقد استبعدت موديز تباطؤها، كون معظمها في قطاع النفط والغاز الذي من غير المرجح أن يتضرر من خروج بريطانيا من أوروبا.