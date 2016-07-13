"سيتي بنك" ينذر فنزويلا بإغلاق حسابات بنكها المركزي

وضع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الموانئ البحرية الرئيسية الخمسة في البلاد تحت سلطة الجيش، وعيّن أحد الجنرالات على رأس سلطة المرافئ، في محاولة لمعالجة النقص الخطير في المواد الغذائية والأدوية في البلاد.

وكان مادورو قد أمر الاثنين بانتشار الجيش في المرافئ والمطارات والمؤسسات في مواجهة ما يصفه بأنه "تخريب" من قبل المعارضة الساعية لإطاحته.

وأعلن أنه سيتولى مع وزير الدفاع "القيادة التامة لتموين البلاد"، وأن الوزراء باتوا تحت سلطة "القيادة الرئاسية المدنية والعسكرية". ووضعت السلطات يدها على المصانع التي توقفت عن العمل بسبب الخسائر، وطلبت من العمال الاستمرار في الإنتاج.

وفي إشارة أخرى إلى عمق الأزمة، وجه "سيتي بنك" مؤخراً إنذاراً إلى الحكومة الفنزويلية بأنه سيغلق حسابات البنك المركزي خلال ثلاثين يوماً، وهو ما وصفه مادورو بأنه "حصار مالي" وتآمر أميركي للإطاحة به.

وتشهد البلاد حربا سياسية بين السلطة التنفيذية والمعارضة التي تريد اجراء استفتاء لرحيل مادورو عن السلطة قبل انتهاء ولايته.

ومادورو وريث وخلف هوغو تشافيز الذي تولى رئاسة فنزويلا من 1999 الى وفاته في 2013، وقائد اليسار المتشدد في اميركا اللاتينية.