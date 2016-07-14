ميزانية أميركا تسجل فائضاً بـ6.25 مليار دولار في يونيو

قالت وزارة الخزانة الأميركية إن الحكومة الاتحادية سجلت فائضا في الميزانية بلغ 6.25 مليار دولار في يونيو حزيران، مقارنة مع فائض قدره 50.49 مليار دولار في الشهر نفسه من العام الماضي.



ووفقاً لبيان الميزانية الشهري الذي تصدره الوزارة بلغ العجز في ميزانية السنة المالية الحالية حتى نهاية يونيو حزيران 400.85 مليار دولار. وتبدأ السنة المالية في أول أكتوبر تشرين الأول.



وأشار البيان إلى أن إجمالي إيرادات الميزانية في يونيو حزيران بلغ 329.57 مليار دولار انخفاضا من حوالي 343 مليار دولار في الشهر نفسه من العام الماضي في حين بلغ إجمالي المصروفات 323.32 مليار دولار، مقارنة مع 292.45 مليار دولار قبل عام.