السعودية: لا صحة لموعد الإصدار الجديد للعملة الورقية

أوضحت مؤسسة النقد العربي السعودي أن ما يتم تداوله هذه الأيام عبر وسائل التواصل الاجتماعي من معلومات عن موعد طرح الإصدار الجديد من العملات الورقية والمعدنية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصور لفئات مختلفة من العملة الورقية والمعدنية على أنها الفئات المزمع طرحها في التداول، لا صحة له.

وقالت المؤسسة في بيان لوكالة الأنباء السعودية اليوم، إنها تود أن توضح لعموم المتداولين "أن ما تم نشره من صور أو معلومات عن موعد طرح الإصدار الجديد غير صحيحة البتة، مؤكدة أنه لا توجد نية لإصدار ورقة نقدية من فئة الألف ريال".

وحول صور العملات المعدنية المتداولة بينت المؤسسة أن الصور المتداولة هي لفئة الريال المعدني الواحد الذي تم سكه وطرحه في التداول عام 1419هـ، ويمكن الحصول عليه من جميع فروع المؤسسة المنتشرة في مناطق المملكة.

وأكدت المؤسسة للجميع أنه جارٍ تطوير العملة الورقية والمعدنية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وفق أفضل المواصفات الفنية، وأقوى العلامات الأمنية، وأعلى مقاييس الجودة العالمية.

وأشارت مؤسسة النقد العربي السعودي إلى أنه سيتم طرح الإصدار الجديد حسب البرنامج الزمني للمشروع، والإعلان عن موعد طرحه عبر وسائل الإعلام قبل تداوله بوقت كافٍ، داعيةً الجميع إلى الاعتماد على المصادر الرسمية في متابعة الأخبار وتلقيها عبر موقعها الرسمي ووكالة الأنباء السعودية (واس).