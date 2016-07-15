350 مليار دولار ستخرج من الأسواق الناشئة هذا العام

قال معهد التمويل الدولي إن الأسواق الناشئة ستشهد نزوح تدفقات رأسمالية صافية تقارب 350 مليار دولار هذا العام، بما يعادل نصف مستويات 2015، مخفضا بذلك تقديراته التي نشرها في أوائل 2016 وتوقع فيها نزوح 448 مليار دولار.

وأضاف المعهد - وهو إحدى الجهات الأكثر موثوقية التي ترصد تدفقات رؤوس الأموال من الدول النامية وإليها - أن الأسواق الناشئة عانت في أوائل 2016، لكنها شهدت بعد ذلك تعافيا مستداما في استثمارات المحافظ، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط".

وقال: "جاء التحسن بدعم من تجدد البحث عن العوائد في مواجهة التدني الشديد لأسعار الفائدة بالأسواق الناضجة بفعل توقعات مزيد من إجراءات التيسير من البنوك المركزية".

وتعرض حاليا سندات تزيد قيمتها على عشرة تريليونات دولار في أنحاء العالم عوائد دون الصفر، في حين أثار التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مراهنات على مزيد من إجراءات التحفيز في المملكة المتحدة ومنطقة اليورو واليابان وإحجام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) عن رفع الفائدة مجددا قبل 2017.

وقال معهد التمويل: "التصويت المفاجئ لصالح خروج بريطانيا عزز هذا الاتجاه، ودفع أسعار الفائدة للهبوط إلى مستويات جديدة".

وأضاف أن إجمالي التدفقات إلى الأسواق الناشئة من المستثمرين الأجانب "غير المقيمين" ارتفع إلى 122 مليار دولار في الربع الثاني من 2016، مقارنة مع 48 مليار دولار في الربع الأول، بفضل زيادة التدفقات على السندات والأسهم وتقلص نزوح الأموال من الصين.

ومن المتوقع أن يضخ غير المقيمين بصفة عامة 550 مليار دولار في الأسواق الناشئة، أو ما يعادل ضعفي مستويات 2015.

وانتعشت التدفقات على محافظ الأسهم وأدوات الدين إلى 33 مليار دولار في الربع الثاني من 2016 بعد ثلاثة فصول متتالية من نزوح التدفقات، بحسب معهد التمويل الدولي.

وانحسرت المخاوف بشأن الاقتصاد الصيني إلى حد ما، لكن البلاد ستظل تحظى بنصيب الأسد من التدفقات الخارجة من المقيمين بالأسواق الناشئة، لكن من المتوقع وصول تدفقات الأموال النازحة بصفة عامة إلى 420 مليار دولار، انخفاضا من 675 مليار دولار في العام الماضي.

وبلغ صافي التدفقات النازحة 227 مليار دولار في النصف الأول من 2016، بما يقل 206 مليارات دولار عن النصف الثاني من العام الماضي.