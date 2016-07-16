الاستثمارات الأجنبية بالسعودية تقفز لـ1.1 تريليون ريال

سجلت الاستثمارات الأجنبية محلياً ارتفاعا نسبته 9 في المئة، ما يعادل 94.32 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغت قيمتها بنهاية الربع الأول من العام الجاري 1.135 تريليون ريال، مقارنة بـ1.041 تريليون ريال بنهاية الربع الأول من العام الماضي.

كما سجلت نموا نسبته نحو 5 في المئة بما يعادل 49.57 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بقيمتها بنهاية العام الماضي والبالغة نحو 1.085 تريليون ريال بحسب صحيفة الاقتصادية.

وتغيرت طريقة توزيع "الاستثمارات الأجنبية" عن طريقة توزيعها بالفصول السابقة، حيث كان بالسابق غالبية الاستثمارات الأجنبية، التي تدخل البلد تذهب كاستثمارات مباشرة في الاقتصاد السعودي، لكن ما حصل خلال الربع الأول من العام الجاري أن "استثمارات الحافظة" (المحافظ الاستثمارية) ارتفعت نسبتها من إجمالي الاستثمارات الأجنبية على حساب "الاستثمار المباشر في داخل الاقتصاد".

وكانت قيمة "الاستثمار المباشر في الاقتصاد السعودي" تشكل نحو 78.5 في المئة من إجمالي "الاستثمارات الأجنبية" بنهاية الربع الأول من العام الماضي، لكن النسبة السابقة قد تراجعت بنحو أربع نسب، حيث بلغت 74.6 في المئة بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقابل ارتفاع نسبة "استثمارات الحافظة" بنحو ثلاث نسب من 6.3 في المئة بنهاية الربع الأول من العام الماضي إلى 9.6 في المئة بنهاية الربع الأول من العام الجاري.