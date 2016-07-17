أستراليا تتودد لبريطانيا لتأسيس"خط تجاري سريع" يربطهما

قال مكتب تيريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا اليوم الأحد إن مالكولم ترنبول رئيس وزراء استراليا أبلغها إنه يتمنى أن يبرم البلدان اتفاقا للتجارة الحرة بأسرع ما يمكن في أعقاب تصويت بريطانيا بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي.



وتحدث الزعيمان يوم السبت لبحث أولوياتهما بعد تولي ماي السلطة يوم الأربعاء واحتفاظ ترنبول بالسلطة قبل أسبوع في انتخابات عامة.



وقال مكتب ماي في بيان إن ترنبول هنأ ماي و"أبدى رغبة في إبرام اتفاق للتجارة الحرة بأسرع ما يمكن."



وأضاف البيان أنه على الرغم من إدراك ماي لوجود التزامات قانونية تمنع بريطانيا من التوقيع على اتفاقيات في الوقت الذي مازالت فيه عضوا في الاتحاد الأوروبي فقد ردت بأنها ستكون حريصة جدا على استكمال التوصل لاتفاق بأسرع ما يمكن .



ويعني تصويت بريطانيا في 23 يونيو حزيران بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي ضرورة تفاوض خامس أكبر اقتصاد في العالم على اتفاقيات تجارية جديدة مع أوروبا والأسواق الرئيسية الأخرى في محادثات قد تستمر سنوات.



