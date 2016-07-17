بلومبيرغ: اقتصاد بريطانيا سيدخل مرحلة ركود قصير ومحدود

توقعت شركة "إيرنست أند يونغ" في تقريرٍ لها، أن الاقتصاد البريطاني سيدخل في مرحلة ركود قصيرة ومحدودة العام المقبل، نتيجة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ونقلت وكالة بلومبيرغ توقعات تقرير "EY Item Club " الذي سيصدر غداً، والتي تشير إلى أن النمو الاقتصادي سينخفض بشدة من 2.6% إلى 0.4% في 2017.

كذلك توقع التقرير أن بنك إنجلترا سيخفض أسعار الفائدة إلى صفر بنهاية العام الحالي، كما أشار إلى خفضٍ محتمل للضرائب.

وأوضح التقرير أن انهيار الثقة سيؤدي إلى تراجع معدلات الإنفاق، كما توقع انخفاضا "دائما" لمستويات الإنتاج، كذلك توقع تراجع الاستثمارات 2%، وارتفاع نسبة البطالة إلى 7.1% بحلول عام 2019.

من جهة أخرى، أشار التقرير إلى أن الناحية الإيجابية الوحيدة ستكون ارتفاع الصادرات 3.4% نتيجة الانخفاض المتوقع للجنيه الاسترليني.