خبير يدعو إلى ميزانية تحفز النمو في جنوب إفريقيا

قال أتول جوبتا، مؤسس مجموعة "اوك باي" الاستثمارية إن جنوب إفريقيا، تحتاج إلى ميزانية محفزة من أجل بعث الاطمئنان في الأسواق، وإجراءات أخرى أكثر في سياق دعم سياستها المالية.

وأضاف في تصريحات صحافية أن الشركات الجنوب إفريقية كبيرة وضخمة في ظل منافسة شبه معدومة، من الشركات الأجنبية، مؤكدا أن الشركات القديمة، ما زالت تهيمن على الأسواق جيلا بعد جيل، وكل تمويلها من قبل نفس البنوك الكبرى.

في المقابل، كان نموذج أعمال مؤسسة اوك باي مغايراً لواقع السوق، العمل الشاق والرقابة المشددة على التكاليف والكفاءة.

كانت هذه الفلسفة في غاية النجاح لمجموعة "Oakbay Investments South Africa"، الشركة القابضة لشركات عائلة "Gupta" في جنوب إفريقيا.

ومنذ تأسيس شركة "Sahara Computers" في منتصف تسعينيات القرن الماضي، أصبحت واحدة من العلامات التجارية الأكثر شهرة في البلاد، ومنذ ذلك الحين قمنا بتنويع أعمالنا والدخول في قطاعات التعدين، الإعلام والهندسة.

واليوم، توظف مجموعة "Oakbay Investments South Africa" وشركات محفظتها أكثر من 7,500 عامل.