مسؤول: 3.3 مليون أوروبي مهددون بالخروج من بريطانيا

نقلت صحيفة Mail on Sunday عن الوزير البريطاني المكلف بملف مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ديفيد ديفيس قوله، إن الأوروبيين القادمين إلى بريطانيا قبيل تطبيق الـ BREXIT قد لا يتمتعون بحق البقاء في المملكة المتحدة ، وإنهم سيواصلون الحصول على هذه الحماية حتى تاريخ معين فقط، ذلك لتفادي الهجرة المكثفة قبيل تطبيق القرار.

يشار إلى أن مكتب الإحصاءات الوطنية قدر عدد الأوروبيين الذين يقيمون في بريطانيا بـ 3 ملايين و300 ألف أوروبي، وعدد الأوروبيين الذين هاجروا إلى بريطانيا العام الماضي بـ 270 ألفا.

وعلى صعيد متصل، أعلنت بريطانيا وأستراليا أنهما تسعيان للتفاوض على اتفاقية تجارة حرة في أقرب وقت ممكن.