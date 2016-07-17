مصر ترفع حصتها لدى صندوق النقد إلى 2.03 مليار وحدة

رفعت مصر حصتها لدى صندوق النقد الدولي من حوالي تسعمئة وأربعة وأربعين مليون وحدة، إلى ملياري وحدة حقوق سحب خلال العام الجاري.

وبذلك تكون مصر قد رفعت حصتها لدى صندوق النقد الدولي إلى نحو ثلاثة مليارات دولار خلال العام الجارى، بدلاً من مليار ونصف المليار دولار.

وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر "كريس جافيز" إن مصر رفعت حصة مساهمتها لدى الصندوق في فبراير الماضى، ضمن المراجعة الرابعة عشر للحصص العامة للدول الأعضاء فى يناير الماضي.

يُشار إلى أن زيادة حصة مساهمة الدول الأعضاء لدى الصندوق تعزز قوتها التصويتية، بالإضافة إلى تحديد فرص حصولها على التمويل من الصندوق.