جمعية مصرية تطلق أول نشرة عن فرص التصدير والمناقصات

أعلنت جمعية مصرية أنها ستصدر خلال الأيام القليلة المقبلة أول نشرة دورية للفرص التصديرية " e Tenders" الحقيقية والمناقصات في كل دول العالم سواء في المنطقة العربية أو الدول الأوروبية والتي من الممكن أن تستفيد منها الشركات الأعضاء.

وقال رئيس شعبة البرمجيات بجمعية "اتصال"، والتي تعد نواة منظمات المجتمع المدني لصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المهندس محمد سعيد، إن هذه النشرة تأتي بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" وبعض المصادر والجهات الدولية التي توفر هذه المعلومات الدقيقة.

وأشار إلى أنها تعد الأولى من نوعها والتي ستصدر باللغة الانجليزية، وترصد بالأرقام حجم كل سوق والفرص القائمة فيه والمناقصات التي يمكن أن تشارك فيها شركات تكنولوجيا المعلومات المصرية، مؤكدا أن السوق الخليجي يعتبر من أكبر أسواق المنطقة إنفاقا على تكنولوجيا المعلومات.

وأوضحت بيانات رسمية أصدرتها مؤسسة الابحاث الدولية "جارتنر" إلى أن إجمالي الإنفاق العالمي على تقنية المعلومات سيبلغ 3.5 تريليون دولار خلال العام 2016، حيث تُعد توقعات مؤسسة "جارتنر" حول معدل الإنفاق العالمي على تقنية المعلومات مؤشراً رئيسياً لتوجهات التقنيات الكبرى، وذلك في كل من قطاع الأجهزة، والبرمجيات، وخدمات تقنية المعلومات، وأسواق الاتصالات، ومراكز الاتصال والبيانات.

وأشارت البيانات إلى أن الحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بصدد إنفاق 11.5 مليار دولار على منتجات وخدمات تقنية المعلومات خلال عام 2016.